​Число задержанных на манифестации в Париже выросло до 30 человек

Полиция задержала 30 участников демонстрации, организованной во французской столице против готовящейся реформы пенсионной системы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на итоговые данные префектуры полиции.

Ранее сообщалось о 22 задержанных. Согласно информации МВД страны, в акции приняли участие 31 тыс. человек, что вдвое меньше, чем в ходе дебютной манифестации 5 декабря, когда власти насчитали 65 тыс. участников марша.

Колонна активистов профсоюзов, "желтых жилетов", феминистических и других организаций дошла до финальной точки маршрута на площади Данфер-Рошеро в XIV округе французской столицы примерно в 15:30 по местному времени. В течение пары часов произошло несколько столкновений наиболее агрессивных участников со стражами порядка, однако по завершении акции префектура полиции отчиталась в своем Twitter о том, что день прошел без инцидентов. Ожидается, что следующие протесты такого рода пройдут во Франции 12 и 17 декабря.