Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 309 человек

Число заболевших коронавирусом нового типа в Китае достигло 309 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовала во вторник газета "Жэньминь жибао".

Большинство (270) случаев было зарегистрировано в центральной провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, еще 14 - в провинции Гуандун на юге страны, шесть - в Шанхае, по пять - в Пекине, восточной провинции Чжэцзян и городе центрального подчинения Чунцине (юго-запад). Два заболевших зарегистрированных в Тяньцзине (север), по одному - в провинции Хэнань (центр) и на Тайване.