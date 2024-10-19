Число заболевших оспой обезьян в Уганде достигло 145

Власти Уганды сообщили о 49 новых заражениях оспой обезьян, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 145.

Власти Уганды сообщили о 49 новых заражениях оспой обезьян, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 145.

Как передает Report , соответствующие данные привело Министерство здравоохранения.

Согласно информации, в Кампале, столице Уганды, зарегистрировано 27 новых случаев заболевания за последнюю неделю. При этом не было зарегистрировано ни одного случая смерти от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что сотрудничает с Министерством здравоохранения Уганды и партнерами для усиления координации, надзора, лабораторного обслуживания и взаимодействия с общественностью в пострадавших районах.

Минздрав Уганды при поддержке партнеров усилил профилактические меры, включая эпиднадзор, проведение совещаний по вопросам здравоохранения, информирование о рисках и вовлечение общественности, а также кампании по повышению осведомленности населения.