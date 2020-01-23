​Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения. Уточняется, что из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 473 заболевших и 17 умерших.

Вирус распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения КНР.

За прошедшие сутки в 24 провинциях и городах зарегистрирован 131 новый случай заражения и восемь летальных исходов. Все умершие — в основном люди старше 65 лет.

В 13 провинциях также зафиксированы 257 новых случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

По одному случаю заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване. Также по одному случаю зарегистрированы в США, Японии, Южной Корее и еще три случая — в Таиланде.

Под медицинскими наблюдением находятся 4928 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими.