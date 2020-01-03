Число заболевших неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44

Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в опубликованном сегодня сообщении Комитета по делам здравоохранения города Ухань (административный центр провинции Хубэй), состояние 11 заболевших оценивается как тяжелое, еще 121 человек находится под наблюдением врачей.

"Все инфицированные проходят лечение в медицинских учреждениях города Ухань в изолированных условиях. К настоящему времени установлен 121 человек, имевший близкие контакты с зараженными, они находятся под наблюдением врачей. Работа по установлению других лиц, имевших близкие контакты с зараженными, продолжается", - сказано в заявлении.