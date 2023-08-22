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Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш в августе превысило 50,3 тыс.

Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш в августе превысило 50,3 тыс. Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш за последние сутки увеличилось на 2 197, текущий показатель за август составил 50 359 человек.
Другие страны
22 августа 2023 г. 11:15
Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш в августе превысило 50,3 тыс.

Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш за последние сутки увеличилось на 2 197, текущий показатель за август составил 50 359 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Главное управление службы здравоохранения Бангладеш.

За минувшие сутки от лихорадки умерли девять жителей страны. Число заболевших с начала года достигло 102 191, умерших - 485. 94 тыс. человек выздоровели.

Денге ежегодно распространяется в Бангладеш в июне-сентябре в сезон муссонных дождей. Распространителями болезни являются комары. Сейчас рост больных лихорадкой увеличивается, несмотря на усиленные меры властей республики по контролю за размножением комаров и активизацию борьбы с их личинками.

В 2022 году в Бангладеш из-за денге умер 281 человек. Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно.

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