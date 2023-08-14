О нас

Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш превысило 85 тыс. с начала года

Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш превысило 85 тыс. с начала года Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 85 411. За последние сутки в стране зафиксировано 2 905 новых случаев заболевания.
Другие страны
14 августа 2023 г. 12:24
Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш превысило 85 тыс. с начала года

Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 85 411. За последние сутки в стране зафиксировано 2 905 новых случаев заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

Управление службы здравоохранения республики сообщило о том, что за последние 24 часа от лихорадки умерли 11 жителей страны. Число летальных исходов в августе достигло 147, в июле - 204. Общее число жертв этой болезни составило в Бангладеш в нынешнем году 398. При этом за последние сутки количество выздоровевших пациентов составило 2 991 человек.

Ранее местные эксперты в области здравоохранения утверждали, что распространение инфекции достигло пика и уровня эпидемии. Этому способствуют продолжающиеся в Бангладеш муссонные ливни и увеличение числа комаров-переносчиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
14 августа 2023 г. 12:15
МИД: Армения создала военные и другие препятствия на дороге Агдам-Ханкенди
МИД: Армения создала военные и другие препятствия на дороге Агдам-Ханкенди
14 августа 2023 г. 10:45
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
12 августа 2023 г. 15:40
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
12 августа 2023 г. 10:46
Армянские бандформирования под защитой РМК
ВидеоАрмянские бандформирования под защитой РМК
12 августа 2023 г. 10:42
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
12 августа 2023 г. 09:16
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi