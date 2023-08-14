Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш превысило 85 тыс. с начала года

Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 85 411. За последние сутки в стране зафиксировано 2 905 новых случаев заболевания.

Число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш с начала года достигло 85 411. За последние сутки в стране зафиксировано 2 905 новых случаев заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

Управление службы здравоохранения республики сообщило о том, что за последние 24 часа от лихорадки умерли 11 жителей страны. Число летальных исходов в августе достигло 147, в июле - 204. Общее число жертв этой болезни составило в Бангладеш в нынешнем году 398. При этом за последние сутки количество выздоровевших пациентов составило 2 991 человек.

Ранее местные эксперты в области здравоохранения утверждали, что распространение инфекции достигло пика и уровня эпидемии. Этому способствуют продолжающиеся в Бангладеш муссонные ливни и увеличение числа комаров-переносчиков.