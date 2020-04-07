​Число заболевших коронавирусом в Кыргызстане выросло до 228 человек

Число заболевших коронавирусом в Кыргызстане возросло до 228 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения республики Сабиржан Абдикаримов.

"За прошедшие сутки количество новых инфицированных COVID-19 составило 12 человек", - заявил министр во вторник на пресс-конференции.

По его словам, из них трое мужчин и девять женщин, все - в Ошской области.

Таким образом, количество случаев инфицирования COVID-19 в Кыргызстане достигло 228, четыре человека погибли. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице Бишкеке, введен режим чрезвычайного положения.