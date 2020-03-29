Число заболевших коронавирусом в Израиле приближается к 4 тысячам

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле достигло 3 865, увеличившись с утра субботы на 405.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным израильского министерства на 8.00 воскресенья, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 3 865, из них 66 человек в тяжелом состоянии. При этом 89 человек выздоровели.

Количество смертей - 12 - не изменилось с пятницы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.