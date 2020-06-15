Число заболевших коронавирусом в Бразилии превысило 867 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 867 тысяч, скончались более 43 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

За последние 24 часа зафиксированы 17 110 новых заражений и 612 летальных исходов. Смертность составляет 5%. Днем ранее сообщалось о почти 22 тысячах новых заразившихся и 892 смертях.

По данным минздрава, число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии достигло 867 624, за все время скончались 43 332 пациента с коронавирусом.

Отмечается, что выздоровели 388 492 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.