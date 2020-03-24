​Число заболевших коронавирусом сотрудников ООН достигло 51

Число заболевших COVID-19 сотрудников ООН достигло 51.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Последние цифры по подтвержденным случаям в ООН на сегодня - 51 человек", - сказал Дюжаррик.

По его словам, все меньше сотрудников посещают штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на фоне призыва властей штата работать из дома. "По данным на 11:00 в здании было зафиксировано примерно 130 проходов (тогда как накануне введения ограничений пропуск к дверям ООН прикладывали примерно 11 000 раз)", - отметил официальный представитель.

Как указал Дюжаррик, генсек ООН Антониу Гутерреш сокращает время своего пребывания в штаб-квартире и частично работает из дома.