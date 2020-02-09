Число заболевших коронавирусом на круизном судне Diamond Princess растет

Еще у шести человек с круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде близ порта Йокогама, обнаружена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что у 64 пассажиров и членов экипажа обнаружен новый тип коронавируса.

Таким образом, число заболевших новой коронавирусной инфекцией на судне возросло до 70. Кроме того, поступила информация, что еще 100 человек жалуются на плохое самочувствие. Это может быть вызвано не новой коронавирусной инфекцией, но заболеваниями, свойственными пожилым людям: большинству пассажиров на лайнере около 70 лет. У многих закончились лекарства, взятые с собой на время путешествия.

Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. На судне находятся 3 700 пассажиров и члены экипажа.