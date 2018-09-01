Число заболевших холерой в Алжире возросло до 74 человек

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Число заболевших холерой в Алжире увеличилось до 74 подтвержденных случаев, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном в распоряжение РИА Новости, передает Report.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, 56 человек заразились холерой в провинции Блида в 60 километрах к югу от столицы Алжира. Отмечалось, что 88 человек были направлены в больницы четырех провинций по подозрению в заболевании холерой. "По данным на 30 число текущего месяца, число больных холерой составило 74 подтвержденных случая", — говорится в заявлении.