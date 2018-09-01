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    Число заболевших холерой в Алжире возросло до 74 человек

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Число заболевших холерой в Алжире увеличилось до 74 подтвержденных случаев, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном в распоряжение РИА Новости, передает Report. 

    Ранее сообщалось, что два человека погибли, 56 человек заразились холерой в провинции Блида в 60 километрах к югу от столицы Алжира. Отмечалось, что 88 человек были направлены в больницы четырех провинций по подозрению в заболевании холерой. "По данным на 30 число текущего месяца, число больных холерой составило 74 подтвержденных случая", — говорится в заявлении.

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