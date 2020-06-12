​Число заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 4,7 тысячи

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 46 человек и достигло 4 741.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

К утру четверга число зарегистрированных случаев выросло до 4 695, 19 пациентов скончались, 3 532 выздоровели.

"По состоянию на 11 июня 2020 года 23.00 (22:00 бакинское время), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4 741", - говорится в Telegram-канале минздрава. В четверг всего было зафиксировано 118 новых случаев COVID-19, в среду - 103, во вторник - 80.

По данным ведомства, общее число выздоровевших после COVID-19 в Узбекистане возросло до 3 637. В четверг из больниц были выписаны 103 человека, в среду - 73, во вторник - 102. Сейчас на лечении находятся 1 085 пациентов с COVID-19, в том числе десять - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.

Напомним, что власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.