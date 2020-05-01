Число заболевших COVID-19 в Узбекистане достигло 2046 человек

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на семь человек и достигло 2 046 человек. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 2 039, девять пациентов скончались, 1 133 выздоровели."По состоянию на 1 мая 2020 года в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2046", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, в инфекционных больницах республики в настоящее время находятся 904 пациента, состояние десяти из них оценивается как тяжелое, двоих – как крайне тяжелое.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.