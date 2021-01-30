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Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло более чем на 162 тысячи

Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло более чем на 162 тысячи Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 162,6 тысячи, зафиксировано 3 483 летальных исхода
Другие страны
30 января 2021 г. 17:35
Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло более чем на 162 тысячи

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 162,6 тысячи, зафиксировано 3 483 летальных исхода.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 162 601 случай заболевания COVID-19 в США.

С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 25,9 миллиона человек, скончались свыше 436,8 тысячи пациентов.

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