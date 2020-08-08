Число заболевших COVID-19 в мире выросло за сутки на 278 тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 278 тысяч, скончались еще свыше 6,8 тысяч человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Report.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 278 тысяч, скончались еще свыше 6,8 тысяч человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Report.

По информации ВОЗ, за последние 24 часа в мире зарегистрировали 278 291 новый случай заражения, скончались еще 6 815 пациентов с COVID-19.

Всего, по данным организации, коронавирусом в мире заразились 18 902 735 человека, скончались 709 511 зараженных.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.