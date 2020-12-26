Число заболевших COVID-19 в мире перешагнуло очередной рубеж

Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 80 миллионов

Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 80 миллионов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, по состоянию на 26 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 80 027 056 человек. Более 1,7 миллиона скончались. Выздоровели более 45 миллионов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.