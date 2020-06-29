Число заболевших COVID-19 в мире достигло 10 миллионов

Спустя полгода после выявления COVID-19 количество зараженных вирусом в мире достигло 10 миллионов человек, 500 тысяч скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Завтра будет шесть месяцев с того момента, когда ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае. Знаменательная дата совпадает с достижением 10 миллионов случаев заражения COVID-19 и 500 тысячами смертей", - сказал он.