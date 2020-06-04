​Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило сто тысяч

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 101,2 тысячи, за сутки вирус подтвержден у 1 092 умерших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

"Сегодня мы перешагнули отметку в 100 тысяч заражений. За всё время выявлены 101 238 тысяч случаев COVID, среди них около пятой части - это активные, в которых симптомы проявились в последние 14 дней", - сказал Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

За минувшие сутки выявлены 3 912 новых случаев, коронавирус подтвержден у 1 092 погибших. Общее число летальных случаев достигло 11 729, врачи изучают анализы 948 умерших, у которых были подозрения на COVID-19.

В настоящий момент коронавирусом больны 16 829 человек, ещё 44 869 пробы изучаются на наличие вируса.

Страна продолжает находиться на пике эпидемии коронавируса и входит в десятку по числу ежедневно выявляемых случаев. Наибольшее число больных зафиксировано в Мехико (3 591) и штате Мехико (2 015).