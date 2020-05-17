​Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 6 тысяч человек

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Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 6 тысяч, за сутки в стране выявлено еще 307 случаев инфицирования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению ЧП.

"Зарегистрировано 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (темп прироста составил - 5,2%)… Всего в стране подтверждено 6 157 случаев", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Наиболее высокий прирост выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксирован в Шымкенте (на юге страны), там выявлено 77 заболевших (прирост на 28,6%).

По данным штаба, количество летальных исходов от коронавируса составляет 34, число вылеченных пациентов – 2 980.