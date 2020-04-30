​Число заболевших COVID-19 в Израиле приближается к 16 тысячам

Число случаев заражения коронавирусом в Израиле в четверг возросло на 76 и составило 15 946, три человека скончались, общее число умерших – 222.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно данным министерства на 20:00 четверга, в настоящий момент больны коронавирусом 7 163 человека. Число пациентов в тяжелом состоянии сократилось до 105, из них 82 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что в течение дня выздоровели 149 человек, общее число излечившихся составило 8 561.