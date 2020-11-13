Число заболевших COVID-19 в Италии за сутки впервые превысило 40 тысяч

Очередной рекорд по количеству заразившихся COVID-19 побит в Италии, число случаев за сутки превысило 40 тыс.

Очередной рекорд по количеству заразившихся COVID-19 побит в Италии, число случаев за сутки превысило 40 тыс.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сводки министерства здравоохранения страны.

За сутки коронавирусом заразились 40 902 человека. Накануне было зарегистрировано 37,9 тыс новых случаев.

Согласно обнародованным в пятницу данным минздрава, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 1 млн 107 тыс подтвержденных случаев COVID-19.

Жертв инфекции по стране стало больше на 550, общее число скончавшихся достигло 44 139. Накануне умерших было 636.

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 11 480 и достигло 399 238.



