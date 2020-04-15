​Число заболевших COVID-19 в Индии выросло более чем на тысячу человек

Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло до 11 439 человек, увеличившись за сутки более чем на 1 тысячу человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

В общее число входит 9 756 человек, проходящих лечение, 1 305 выздоровевших, 377 погибших и один заразившийся COVID-19 человек, уехавший из страны.

Наибольшее число заболевших находится в штате Махараштра – 2 686 человек. Следом идет столичная территория Дели, где отмечены 1 561 случай заражения. Третий по числу заболевших - штат Тамилнанд – 1 204 случая.

Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что принял решение продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта, в его рамках ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.