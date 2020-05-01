​Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 35 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло почти на 2 тысячи человек и составляет 35 043, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение проходят 25 007 человек. Выздоровели после коронавируса 8 888 человека (+564 за сутки), погибли 1 147 (+73).

Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 10 498 случаев заражения (+583 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 4 395 случая (+313), далее следует столичная территория Дели с 3 515 зараженными (+74).

Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.