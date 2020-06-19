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Число заболевших COVID-19 в Бразилии приблизилось к 1 млн.

​Число заболевших COVID-19 в Бразилии приблизилось к 1 млн.

Число заболевших коронавирусом в Бразилии увеличилось до 978 142 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав страны.

За сутки было выявлено 22 765 новых случаев.

Всего выздоровело 482 102 человека, под наблюдением находится 448 292 пациента.

На данный момент скончались 47 748 человек, смертность составляет 4,9%. Минздрав зарегистрировал 1 238 новых смертей.

Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 8,2 миллиона, свыше 445 тысяч человек скончались.

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