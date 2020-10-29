Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Италии обновило антирекорд

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии достигло нового рекорда – 26 831.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии достигло нового рекорда – 26 831.

Как передает Report, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Накануне был зарегистрирован 24 991 новый случай.

Согласно обнародованным в четверг данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 616 595 подтвержденных случаев COVID-19.

Жертв инфекции по стране стало больше на 217, общее число скончавшихся превысило 38 тысяч и достигло 38 122. Накануне погибших было 205.