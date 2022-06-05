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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 531,7 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 531,7 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 531 704 928.
Другие страны
5 июня 2022 г. 16:33
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 531,7 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 531 704 928.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 298 372 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США (число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения - 84 748 329 и 1 008 567), Индия (43 176 640 и 524 692), Бразилия (31 137 479 и 666 971, данные на утро субботы), Франция (29 813 848 и 149 506), Германия (26 493 235 и 139 386, данные на утро субботы) и Великобритания (22 493 328 и 179 415, данные на утро субботы).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxma sayı 531 milyonu ötüb

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