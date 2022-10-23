Число выявленных случаев лихорадки Эбола в Уганде выросло до пяти

Число инфицированных вирусом лихорадки Эбола среди 60 человек, помещенных в карантинный изолятор крупнейшей больницы угандийской столицы Кампалы, достигло пяти. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила в воскресенье министр здравоох

Число инфицированных вирусом лихорадки Эбола среди 60 человек, помещенных в карантинный изолятор крупнейшей больницы угандийской столицы Кампалы, достигло пяти.



Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг.



"Тесты еще двух человек в изоляторе в Мулаго дали положительный результат на вирус Эболы", - цитирует ее агентство. По словам министра, заболевших перевели в инфекционное отделение в городе Энтеббе.

В минувшую субботу Асенг сообщила о трех зараженных в изоляторе в Мулаго.

Первый случай смерти в столице Уганды от Эболы в ходе нынешней вспышки был зафиксирован 11 октября: умер мужчина, прибывший в Кампалу в поисках целителя. Имевшие с ним контакты лица были помещены в карантинный изолятор.