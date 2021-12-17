Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 273 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире в пятницу выросло до 272 943 953.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире в пятницу выросло до 272 943 953.

Об этом передает Report со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 336 917 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 50 513 424 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 803 652.

Далее следуют Индия и Бразилия. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 686,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 470 человек, в Индии - 341, в Бразилии - 2 875.