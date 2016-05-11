Число вынужденных переселенцев в мире достигло рекорда

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Число людей, ставших вынужденными переселенцами в результате конфликтов и насилия, в 2015 году возросло, достигнув 40,8 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Норвежского совета по делам беженцев.

Отмечается, что это рекордный показатель за все время ведения подсчетов, которыми занимается действующий при совете мониторинговый центр.

"В 2015 году около 66 тыс. человек покидали свои дома каждый день", - отметил глава совета Ян Эгеланн, представляя доклад.

По данным организации, общее число лиц, которые в 2015 году оказались вынуждены покинуть свои дома в 28 государствах из-за вооруженных конфликтов и насилия, составило 8,6 млн. человек. Половина этого количества приходится на Ирак, Йемен и Сирию. Сразу после них идет Украина, где за 2015 год в статусе перемещенных лиц оказались 942 тыс. человек.

19,2 млн. человек в минувшем году бежали из своих домов из-за природных катастроф. Землетрясения, наводнения, штормы и другие катаклизмы затронули 113 стран.