Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило полмиллиона человек

Число поборовших коронавирус в мире достигло 503 386 человек.

Как сообщает Report, наибольшее количество выздоровевших приходится на долю Китая (77 816), Германии (72 600) и Испании (70 853) человек.

На данный момент число жертв пандемии в мире превышает 130 000 человек.

Статистика зарегистрированных случаев заражения составляет более 2 035 000.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.