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Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило полмиллиона человек

Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило полмиллиона

Число поборовших коронавирус в мире достигло 503 386 человек.

Как сообщает Report, наибольшее количество выздоровевших приходится на долю Китая (77 816), Германии (72 600) и Испании (70 853) человек.

На данный момент число жертв пандемии в мире превышает 130 000 человек. 

Статистика зарегистрированных случаев заражения составляет более 2 035 000. 

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

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