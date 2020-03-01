Число выявленных в Испании случаев заражения коронавирусом превысило 70

По меньшей мере 73 случая заражения новым коронавирусом были выявлены в Испании за время распространения инфекции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье журналистам директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

Напомним, что ранее сообщалось о 61 заболевшем с учетом двух выздоровевших. Больше всего инфицированных было обнаружено в автономных сообществах Андалусия, Валенсия и Мадрид. Как уточнил Симон, сейчас "в Испании выявлены 73 случая".