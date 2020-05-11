​Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 35 тысяч

Общее число заражений новым коронавирусом в Мексике достигло 35 022, за сутки выявлены 1 562 новых случая, скончались 112 человек с коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в ходе регулярной пресс-конференции замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель.

"Отсчет случаев COVID в Мексике ведется с 28 февраля, когда был выявлен первый случай. За этот период в разное время лабораторные тесты подтвердили 35 022 заражений, однако за последние 14 дней их 8 457", - сказал Лопес-Гатель, трансляция конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.

По данным властей, за последние сутки общее число случаев выросло на 1 562, число активных случаев с синдромами, проявившимися в последние 14 дней, достигло 8457 (+174).

Число летальных случаев COVID достигло 3 465 (+112 за день), еще 247 летальных случаев отмечены как подозрительные. Власти изучают 19 979 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 130 956 (+2 808).

Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксировано сейчас в Мехико (2 243 случая) и штате Мехико (1 163). За всё время наблюдений в этом регионе выявили 43% заражений. Страна, по оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса, карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая.