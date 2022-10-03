О нас

Число въезжающих в Финляндию россиян сократилось в 7 раз после введения ограничений

Число въезжающих в Финляндию россиян сократилось в 7 раз после введения ограничений Поток граждан России, въезжающих в Финляндию, сократился в 7 раз после вступления в силу ограничений для россиян с туристическими визами.
Другие страны
3 октября 2022 г. 13:22
Число въезжающих в Финляндию россиян сократилось в 7 раз после введения ограничений

Поток граждан России, въезжающих в Финляндию, сократился в 7 раз после вступления в силу ограничений для россиян с туристическими визами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Yle.

Пограничные службы Финляндии отметили, что в воскресенье в страну въехали 1 043 гражданина России, в субботу - 1 115. При этом в предыдущее воскресенье российско-финскую границу пересекли 7 513 человек.

По данным погранслужб, 30 сентября, сразу после вступления в силу новых мер, в Суоми не пускали каждого второго россиянина. "Количество отказов значительно увеличилось, особенно для путешественников из России", - отмечает ведомство на своей странице в Twitter. В воскресенье границу не смогли пересечь 103 российских туриста, в субботу - 170. Всего в минувшие выходные было отказано во въезде почти 500 гражданам РФ.

Решение кабинета министров Финляндии о закрытии границы для российских туристов вступило в силу 30 сентября. В загранпаспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
1 октября 2022 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
30 сентября 2022 г. 20:27
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
30 сентября 2022 г. 18:19
Утверждена новая структура НАНА
Утверждена новая структура НАНА
30 сентября 2022 г. 16:51
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
30 сентября 2022 г. 16:43
В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi