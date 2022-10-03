Число въезжающих в Финляндию россиян сократилось в 7 раз после введения ограничений

Поток граждан России, въезжающих в Финляндию, сократился в 7 раз после вступления в силу ограничений для россиян с туристическими визами.

Поток граждан России, въезжающих в Финляндию, сократился в 7 раз после вступления в силу ограничений для россиян с туристическими визами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Yle.

Пограничные службы Финляндии отметили, что в воскресенье в страну въехали 1 043 гражданина России, в субботу - 1 115. При этом в предыдущее воскресенье российско-финскую границу пересекли 7 513 человек.

По данным погранслужб, 30 сентября, сразу после вступления в силу новых мер, в Суоми не пускали каждого второго россиянина. "Количество отказов значительно увеличилось, особенно для путешественников из России", - отмечает ведомство на своей странице в Twitter. В воскресенье границу не смогли пересечь 103 российских туриста, в субботу - 170. Всего в минувшие выходные было отказано во въезде почти 500 гражданам РФ.

Решение кабинета министров Финляндии о закрытии границы для российских туристов вступило в силу 30 сентября. В загранпаспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.