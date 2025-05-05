Число утонувших в реке на юго-западе Китая возросло до 10 человек

Число утонувших в реке в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая возросло до девяти человек.

В результате опрокидывания прогулочных судов в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

По состоянию понедельник все 84 человека, оказавшиеся в воде из-за опрокидывания лодок в результате сильного ветра, были найдены. Из них 70 человек все еще находятся на лечении в больницах, четыре не пострадали.

11.19

Число утонувших в реке в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая возросло до девяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает Xinhua.

Кроме того, более 70 человек пострадали.

Сообщается, что из-за сильного ветра в реке перевернулись четыре лодки с туристами.