Число умерших в США приблизилось к 107 тыс.

Смертность из-за коронавируса нового типа (COVID-19) в США за сутки составила 704 человека.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, общее число летальных исходов достигло 106 945.

США продолжают оставаться эпицентром пандемии COVID-19. В этой стране зафиксировано самое большое число заражений и летальных исходов.

Согласно данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 21 507 человек - до 1 860 626.

Вслед за США следуют Бразилия - 529 405 случаев заражения, Россия - 423 741 и Испания - 286 718.

Отметим, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.