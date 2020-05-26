Число умерших пациентов с COVID-19 в Британии превысило 37 тысяч

Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 134, достигнув до 37 048 человек, количество выявленных новых заражений - на 2 004, до 265 227 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

Отметим, что понедельник был в Британии выходным днем. Показатели смертности и заражения на выходных обычно ниже, чем в будние дни из-за того, что система оповещения не работает в полную силу, однако в последние недели и количество заражений, и количество смертей стабильно снижаются.