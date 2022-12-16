Число умерших от стрептококковой инфекции детей в Великобритании достигло 19

Число детей, умерших в Великобритании после заражения стрептококковой инфекцией группы A, увеличилось до 19.

Число детей, умерших в Великобритании после заражения стрептококковой инфекцией группы A, увеличилось до 19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

"До настоящего момента в этом сезоне, с 12 сентября по 11 декабря, было 7 750 сообщений о скарлатине. Для сравнения: в это же время года во время сезона 2017-2018 годов, с которым можно провести сравнение, было отмечено 2 538 случаев", - говорится в сообщении. Тогда инфекция начала распространяться позднее, а общее число инфицированных составило почти 31 тыс.

В 2022 году из 7,7 тыс. случаев 111 пришлись на крайне редкую форму инвазивной стрептококковой инфекции группы А среди детей от одного года до четырех лет. С 2017 по 2018 год за весь сезон было 194 таких случая в данной возрастной группе. "К сожалению, в этом сезоне во всех возрастных группах в Англии зафиксированы 74 смерти. Эта цифра включает 16 (летальных исходов среди) подростков в возрасте до 18 лет в Англии", - отметили в UKHSA. Еще три случая приходятся на Уэльс и Северную Ирландию.