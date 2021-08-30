О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число умерших от неизвестной вирусной лихорадки в Индии достигло 68

Число умерших от неизвестной вирусной лихорадки в Индии достигло 68 Не менее 12 детей умерли за минувшие сутки от неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Общее число жертв эпидемии этой болезни достигло в регионе 68 человек, 40 из них дети, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
30 августа 2021 г. 12:25
Число умерших от неизвестной вирусной лихорадки в Индии достигло 68

Не менее 12 детей умерли за минувшие сутки от неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Общее число жертв эпидемии этой болезни достигло в регионе 68 человек, 40 из них дети, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это только приблизительное число умерших. Местный департамент здравоохранения не учитывает умерших от лихорадки в частных больницах и тех, кто умер дома, не обратившись за помощью к врачам.

Очагом вирусной лихорадки стали западные районы Уттар-Прадеша. Наибольшее число заболевших медики зарегистрировали в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад.

Главными причинами возникновения и распространения вирусной лихорадки индийские врачи называют не соблюдение жителями норм санитарии и гигиены, а также переносчиков заболевания - москитов, размножающихся в заболоченных водоемах и реках.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hindistanda naməlum virus qızdırmasından ölənlərin sayı 68-ə çatıb

Другие новости из категории

Аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу
Аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу
30 августа 2021 г. 09:15
Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана
Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана
30 августа 2021 г. 08:12
Миллион человек на юге США остались без электричества
Миллион человек на юге США остались без электричества
30 августа 2021 г. 07:45
В Перу после столкновения судов погибли 20 человек, 50 пропали без вести
В Перу после столкновения судов погибли 20 человек, 50 пропали без вести
30 августа 2021 г. 06:41
В мире жертвами COVID-19 стали более 4,5 млн человек
В мире жертвами COVID-19 стали более 4,5 млн человек
30 августа 2021 г. 05:53
Жена экс-посла Греции в Бразилии получила 31 год тюрьмы за его убийство
ФотоЖена экс-посла Греции в Бразилии получила 31 год тюрьмы за его убийство
30 августа 2021 г. 04:09
Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до девяти
Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до девяти
30 августа 2021 г. 03:46
Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана Ида
Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана "Ида"
30 августа 2021 г. 03:04
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября
30 августа 2021 г. 00:51
Ураган Ида обрушился на юго-восточное побережье США
Ураган "Ида" обрушился на юго-восточное побережье США
29 августа 2021 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi