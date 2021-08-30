Число умерших от неизвестной вирусной лихорадки в Индии достигло 68

Не менее 12 детей умерли за минувшие сутки от неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Общее число жертв эпидемии этой болезни достигло в регионе 68 человек, 40 из них дети, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Не менее 12 детей умерли за минувшие сутки от неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш. Общее число жертв эпидемии этой болезни достигло в регионе 68 человек, 40 из них дети, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это только приблизительное число умерших. Местный департамент здравоохранения не учитывает умерших от лихорадки в частных больницах и тех, кто умер дома, не обратившись за помощью к врачам.

Очагом вирусной лихорадки стали западные районы Уттар-Прадеша. Наибольшее число заболевших медики зарегистрировали в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад.

Главными причинами возникновения и распространения вирусной лихорадки индийские врачи называют не соблюдение жителями норм санитарии и гигиены, а также переносчиков заболевания - москитов, размножающихся в заболоченных водоемах и реках.