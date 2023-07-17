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Число умерших от лихорадки денге в Бангладеш достигло с начала года 114

Число умерших от лихорадки денге в Бангладеш достигло с начала года 114 По меньшей мере восемь человек умерли за последние сутки от лихорадки денге в Бангладеш, общее число жертв этой болезни в стране в этом году достигло 114.
Другие страны
17 июля 2023 г. 19:59
Число умерших от лихорадки денге в Бангладеш достигло с начала года 114

По меньшей мере восемь человек умерли за последние сутки от лихорадки денге в Бангладеш, общее число жертв этой болезни в стране в этом году достигло 114.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство здравоохранения южноазиатского государства.

По его данным, за последнее 24 часа в Бангладеш были госпитализированы 1 549 новых пациентов с симптомами лихорадки. В больницах по всей стране сейчас находится 5 441 инфицированный денге. Их общее количество в этом году составило 22 467, выздоровели 16 912 человек.

Эпицентром распространения болезни стали столица страны Дакка и соседние с ней районы, где зарегистрировано большинство летальных исходов. В Дакке начали действовать суды, рассматривающие уголовные дела в отношении владельцев коммерческого жилья, которые не принимают меры для уничтожения на территории своих домовладений источников размножения переносчиков вируса денге - комаров.

Медики связывают распространение лихорадки в Бангладеш с наступлением сезона муссонных дождей.

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