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Число умерших от коронавируса в мире достигло 50 тыс. человек

​Число умерших от коронавируса в мире достигло 50 тыс. человек

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© EPA-EFE/Angelo Carconi

Не менее 50 тыс. человек во всем мире стали жертвами вызываемого новым типом коронавируса заболевания.

Как передает Report, об этом свидетельствуют собранные корреспондентами ТАСС сводные данные по странам, где выявлена инфекция.

Наибольшее число умерших от заболевания и вызванных им осложнений в Италии - 13 915 случаев. В числе стран, в которых наибольшее количество летальных исходов болезни, Испания (10 003), США (5 316), Франция (4 503), Китай (3 287), Иран (3 160), Великобритания (2 921), Нидерланды (1 339), Бельгия (1 011), Германия (1 001).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире приближается к 1 млн. Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания произошла в конце декабря 2019 года в Ухане в Центральном Китае. Сейчас она распространилась на 165 стран мира, последним государством, где было выявлено заболевание, стало Малави.

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