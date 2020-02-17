Число умерших от коронавируса в Хубэе возросло до 1696

Число зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 58 тысяч, за сутки зарегистрированы 100 новых смертельных случаев.

Как передает Report, oб этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Всего от коронавируса в провинции скончались 1 696 человек.

По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 2,91 % вместо 2,83% днем ранее.

Количество выздоровевших увеличилось на 1016 человек, всего в провинции выписаны из больниц 6 639 человек.

Согласно оценке врачей, более чем 8 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 1,7 тыс. заразившихся - в критическом. Под наблюдением медиков также насчитывается порядка 71,6 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.