​Число умерших от кори в Самоа возросло до 70

Число погибших в результате эпидемии кори в Самоа возросло до 70.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило правительство страны на своей официальной странице в Twitter.

"Зарегистрировано 4 тыс. 693 случая заболевания корью с момента вспышки [середина октября 2019 года], из них 112 - за последние 24 часа. На сегодняшний день 70 человек умерли от этого заболевания", - указано в сообщении правительства. По данным министерства здравоохранения, из 70 умерших - 61 ребенок в возрасте до четырех лет. Также сообщается, что в настоящий момент порядка 160 человек госпитализированы, в том числе 16 тяжелобольных детей, которые находятся в реанимации.

Накануне правительство Самоа объявило о том, что в ходе двухдневной кампании по иммунизации населения против кори, которая была проведена 5 и 6 декабря, удалось привить около 40% населения страны и довести общий показатель вакцинации до 90%.