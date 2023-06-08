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Число умерших от холеры в ЮАР превысило 30

Число умерших от холеры в ЮАР превысило 30 Число умерших от холеры в ЮАР за время начавшейся в феврале вспышки увеличилось до 31.
Другие страны
8 июня 2023 г. 21:19
Число умерших от холеры в ЮАР превысило 30

Число умерших от холеры в ЮАР за время начавшейся в феврале вспышки увеличилось до 31.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Eyewitness со ссылкой на данные властей.

В провинции Гаутенг зарегистрировано 29 смертей от холеры, еще по 1 - в провинциях Фри-Стейт и Мпумаланга. Всего в ЮАР выявлено 166 лабораторно подтвержденных случаев заражения холерой, еще 202 проверяются медиками. Ранее власти объявляли о 22 умерших.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса посетил в четверг столичный пригород Хамманскраале, который стал эпицентром вспышки. "Проблемы с питьевой водой давно вызывали жалобы жителей Хамманскраале, - заявил глава государства. - От имени правительства я хочу извиниться за то, что мы вас подвели". Президент сказал, что власти принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее справиться со вспышкой холеры.

ЮАР не единственная страна Африки, где сейчас регистрируются случаи заболевания холерой. Эпицентр нынешней вспышки, которая началась на юге Африки весной 2022 года, находится в Малави. В текущем году очаги заболевания зафиксированы в 14 странах на юге и западе континента. Больше всего больных в Малави (58,8 тыс.) и Мозамбике (26 тыс.).

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