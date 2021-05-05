Число умерших от COVID-19 в мире за неделю превысило 93 тыс.

Более 93 тыс. человек умерли от коронавируса в мире за минувшую неделю, что на 6% больше по сравнению с предыдущими семью днями

Более 93 тыс. человек умерли от коронавируса в мире за минувшую неделю, что на 6% больше по сравнению с предыдущими семью днями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в опубликованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

С 26 апреля по 2 мая в мире зарегистрировали 93 523 летальных исхода.

Кроме того, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 153,18 млн, увеличившись за сутки более чем на 644 тыс.