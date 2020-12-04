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Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,5 млн

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,5 млн Число умерших с коронавирусом нового типа в мире преодолело отметку в 1,5 млн.
Другие страны
4 декабря 2020 г. 02:54
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,5 млн

Число умерших с коронавирусом нового типа в мире преодолело отметку в 1,5 млн.

Как передает Report, об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса.

На сегодняшний день, в мире скончались уже 1 501 758 человек с диагнозом COVID-19.

Всего в мире выявлено 64 964 775 случаев заражения, 41 699 652 человек выздоровели.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirus qurbanlarının sayı 1,5 milyon nəfəri ötdü

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