Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,5 млн

Число умерших с коронавирусом нового типа в мире преодолело отметку в 1,5 млн.

Число умерших с коронавирусом нового типа в мире преодолело отметку в 1,5 млн.

Как передает Report, об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса.

На сегодняшний день, в мире скончались уже 1 501 758 человек с диагнозом COVID-19.

Всего в мире выявлено 64 964 775 случаев заражения, 41 699 652 человек выздоровели.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.