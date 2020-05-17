​Число умерших от COVID-19 в Мексике превысило пять тысяч человек

Число жертв коронавируса в Мексике достигло 5 045, общее число заражений - 47 144.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав.

"Число жертв достигло 5 045, ещё 535 подозрительных случаев ожидают результатов лабораторных анализов", - сказал замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

За минувшие сутки выявлены 2 112 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 10 681 (+443 за день), скончались 278 человек.

По словам президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, на следующей неделе власти ожидают снижения эпидемиологической нагрузки.

Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, карантинные меры начнут ослаблять 18 мая в регионах, не затронутых эпидемией, и 30 мая - во всех штатах республики.