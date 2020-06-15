Число умерших из-за коронавируса в Украине превысило 900

Число новых случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 656. Суточный показатель заражений последние пять дней превышает 600 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовал в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 656 человек", - сказал он. За сутки, по его словам, зафиксировано 12 летальных случаев, 171 пациент выздоровел. "Мы видим, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом у нас последние пять дней на уровне больше 650. Один из дней у нас было 753 случая. Мы ставим рекорды по заболеваемости", - признал министр. Степанов призвал украинцев, "не путать смягчение карантина с его отменой".

За все время пандемии число зараженных коронавирусом в Украине достигло 31 810 человек, среди которых выздоровели 14 253 пациентов выздоровели, 901 умер.