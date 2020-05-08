Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тыс. человек

За последние сутки в Италии от последствий заражения умерли 243 человека.
Как сообщает Report, информацию распространила Служба гражданской обороны страны.
Этим число жертв коронавируса нового типа в Италии превысило 30 тысяч человек.
За последние сутки в Италии от последствий заражения умерли 243 человека.
Как сообщает Report, информацию распространила Служба гражданской обороны страны.
Этим число жертв коронавируса нового типа в Италии превысило 30 тысяч человек.
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