Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тыс. человек

Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тыс. человек

8 мая, 2020 20:29

https://report.az/storage/news/c0f4e581168e0df2086bf039bf4588ff/28ffd079-6c31-4dc6-8092-bf87d36c34be_292.jpg За последние сутки в Италии от последствий заражения умерли 243 человека. Как сообщает Report, информацию распространила Служба гражданской обороны страны. Этим число жертв коронавируса нового типа в Италии превысило 30 тысяч человек.

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