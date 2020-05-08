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Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тыс. человек

Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тыс. человек

За последние сутки в Италии от последствий заражения умерли 243 человека.

Как сообщает Report, информацию распространила Служба гражданской обороны страны. 

Этим число жертв коронавируса нового типа в Италии превысило 30 тысяч человек.

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